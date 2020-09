Giallo a Borgotaro: trovato un cadavere nel cortile di una scuola

Giallo a Borgotaro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre. Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato ritrovato all'interno del cortile di una scuola. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe morto per cause naturali. Una delle ipotesi è che l'uomo sia stato colto da un malore. Le indagini dei carabinieri di Borgotaro, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, sono ancora in corso per ricostruire con certezza le cause del decesso del 57enne. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota.

IN AGGIORNAMENTO