Giallo a Fornovo: aggredito un uomo in piazza

Giallo a Fornovo, in piazza IV novembre. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe stato aggredito intorno alle 6 di stamattina, 12 luglio, riportando ferite di media gravità. Non si conoscono al momento le motivazioni che hanno portato all'aggressione e nemmeno in quanti hanno agito. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Sul posto i sanitari del 118. Inviati anche l'elicottero del Maggiore e un'ambulanza.

IN AGGIORNAMENTO