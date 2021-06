Giallo a Medesano: due auto incendiate nella notte

Non si esclude l'ipotesi dolosa

Due auto, che si trovavano parcheggiate in via Raffaello a Modesano sono state avvolte dalle fiamme nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Il rogo, che è iniziato verso le ore 3 da un'auto si sarebbe poi propagato anche alla seconda auto, parcheggiata di fianco alla prima. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sull'episodio: non si esclude l'ipotesi dolosa.