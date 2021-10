Giallo a Felino: 60enne trovato morto nella sua auto

Il corpo senza vita di un 60enne marocchino è stato trovato all'interno di un'auto nel parcheggio del centro commerciale di Felino. Il ritrovamento è avvenuto sabato sera: l'uomo era andato a fare spesa ma non era poi tornato a casa.

I famigliari hanno avvertito i carabinieri che hanno poi trovato il cadavere all'interno dell'auto. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe morto a causa di un malore ma le indagini degli inquirenti si stanno svolgendo a 360 gradi. L'uomo era andato a fare spesa ma non era tornato a casa: i famigliari, preoccupati, hanno avvertito le autorità. Il caso ha suscitato molto scalpore perché il corpo senza vita del 60enne sarebbe rimasto in auto per ore ed ore all'interno del parcheggio del centro commerciale, sempre molto frequentato.

Verso mezzanotte i carabinieri di Sala Baganza hanno trovato il corpo senza vita all'interno dell'auto. Sul posto anche i sanitari della Croce Azzurra di Traversetolo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.