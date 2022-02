Giallo a Fidenza: 33enne ferito alla testa ricoverato in ospedale

E' ricoverato in codice rosso all'ospedale di Vaio il 33enne di origine equadoregna soccorso nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio in via Gioberti a Fidenza. I sanitari del 118, che sono arrivati sul posto verso le ore 4, lo hanno curato e poi trasportato al pronto soccorso.

L'uomo, che era sotto il probabile effetto di sostanze alcoliche, aveva una grossa ferita alla testa: non è chiaro sia il 33enne sia rimasto vittima di un'aggressione o se si sia provocato da solo il trauma. I carabinieri di Fidenza, che hanno effettuato un sopralluogo in zona e si sono recati in ospedale, stanno indagando per fare luce sull'episodio, che per ora non è stato ancora ricostruito nei dettagli. Il 33enne, ricoverato in ospedale, è stato sottoposto alle cure del caso e non è in pericolo di vita. Ora starà ai militari capire, anche in base al racconto dell'uomo, cosa possa essere successo.

