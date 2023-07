Giallo in via Mantova: in un parcheggio trovato un cadavere nell’auto

Giallo in via Mantova, dove un uomo è stato trovato morto dentro un'auto nel parcheggio della Metro. A segnalare la presenza di una persona dentro la macchina è stato un passante. Sul posto la polizia: squadra Mobile, Volanti e Scientifica, insieme al 118. L'uomo, secondo le prime informazioni, si trovava sul lato guida della macchina, e sarebbe deceduto qualche giorno fa. Sono immediatamente scattate le indagini per cercare di capire di chi si tratti. Al vaglio le ipotesi, anche se al momento si esclude l'omicidio.



IN AGGIORMAMENTO