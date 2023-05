Giallo in via Mazzacurati, trovato in fin di vita nella notte in strada: gravissimo al Maggiore

E' stato trovato a terra alle 4 e mezza della notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio in via Mazzacurati a Parma in condizioni critiche. Un uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che è arrivato sul posto dopo la chiamata di alcuni passanti. L'ambulanza e l'automedica hanno soccorso la persona trovata a terra e l'hanno poi trasportata d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Viste le gravissime condizioni di salute è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione. Non è al momento chiara la dinamica dell'episodio: non si sa se l'uomo sia stato aggredito o vittima di un incidente. La polizia sta indagando per cercare di fare luce sulla vicenda.

IN AGGIORNAMENTO