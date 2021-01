Giallo in via San Leonardo: a fuoco tre auto in una concessionaria

Tre auto sono andate a fuoco nella tarda serata di ieri, giovedì 14 gennaio, mentre si trovavano all'interno del cortile di una concessionaria di via San Leonardo a Parma. L'allarme è scattato verso le ore 20: sul posto alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Parma, insieme ai poliziotti della Questura di Parma e agli agenti della polizia Locale. Le cause del rogo sono in corso di ricostruzione: non è chiaro se si sia trattato o meno di un incendio doloso. Sono in corso gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire l'episodio. Le operazioni di spegnimento della fiamme si sono concluse verso le ore 23.