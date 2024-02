Giallo in via Sidoli, trovato un cadavere in un'area verde

Era in avanzato stato di decomposizione ed è stato trovato venerdì pomeriggio in via Sidoli. Il cadavere, notato da un passante a passeggio con il cane, giaceva in uno spiazzo assediato dalla vegetazione, alla fine di via Sidoli all’incrocio con via Zoni in direzione di via Emilia est, a poca distanza da una serie di palazzine.

Le indagini sono state avviate da carabinieri e polizia, che hanno effettuato i rilievi nel luogo del ritrovamento. A fiutare la presenza del corpo è stato il cane, che ha attirato l'attenzione del padrone: l'uomo si è avvicinato notando il corpo e poi chiamando le forze dell'ordine. Non ci sono certezze, viste le condizioni, ma secondo le prime sommarie informazioni si tratterebbe di una donna. Al momento non è possibile ipotizzare le cause del decesso anche se le indagini si stanno indirizzando anche sulle persone scomparse: soprattutto su Alessandra Ollari, 53 anni, residente in via Marzabotto, poco lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere, e di cui non si hanno notizie dallo scorso giugno e su cui c’è un fascicolo aperto dalla Procura.

La chiave resta l'autopsia: chiarirà dubbi e interrogativi. Tutte le ipotesi sono aperte: la pista della morte violenta o per cause naturali. Resta anche da capire come il corpo sia finito in quell'area ricoperta da una fitta vegetazione e dove, per tutto questo tempo, nessuno fra passanti e residenti si era mai accorto di nulla.