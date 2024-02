Giallo in via Zoni: trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione

Giallo in via Zoni, nei pressi di via Sidoli. Nel pomeriggio di venerdì, 2 febbraio, è stato ritrovato un corpo senza vita, al lato della strada tra gli arbusti. Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, sono in corso delle indagini per risalire all'identità.

Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del cadavere, con Polizia e Carabinieri al lavoro per capire la dinamica.

IN AGGIORNAMENTO