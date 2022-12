Giallo in via Martiri delle Foibe: tre auto incendiate nella notte

Tre auto incendiate nella notte in via Martiri delle Foibe, nel quartiere Parma Mia. Non ci conoscono ancora le cause dell'incendio che si è sviluppato nel corso della nottata tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre. L'allarme è scattato poco dopo le ore 2: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un'ora per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni le auto erano parcheggiate e le fiamme si sarebbero sviluppate dal primo veicolo: il rogo avrebbe poi coinvolto anche il secondo e il terzo mezzo parcheggiato. Sul posto anche i poliziotti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini, anche con l'ausilio della polizia scientifica. Le tre autovetture sono di proprietà di tre cittadini diversi non legati da vincoli di parentale o altro e tutti residenti a Parma.