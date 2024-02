Giallo di via Sidoli: il cadavere potrebbe essere stato sotterrato

Il cadavere ritrovato alle ore 18 di venerdì 2 febbraio in un'area verde a pochi passi dalle case e dalla strada tra via Sidoli e via Zoni potrebbe essere stato sotterrato. Sarebbe questo uno dei motivi che spiegherebbe il perchè residenti e passanti non si sono accorti della presenza del cadavere in tutti questi mesi. Nel punto in cui è stato ritrovato ci sono arbusti incolti ma è molto frequentato dai residenti, sopratutto per le passeggiate con i cani. Il giorno del ritrovamento, infatti, il cane si sarebbe accorto della presenza di qualcosa nel terreno ed avrebbe iniziato a scavare. Da lì la scoperta del cadavere, già in avanzato stato di decomposizione al punto da essere irriconoscibile.

Se fosse così, ma il condizionale è d'obbligo con gli inquirenti che mantengono il più stretto riserbo sul caso, potrebbe cadere l'ipotesi che il corpo possa essere stato portato nel luogo del ritrovamento in un secondo momento. Secondo questa ricostruzione, ancora da accertare, il cadavere sarebbe rimasto nello stesso punto in cui è stato trovato il 2 febbraio per circa sei mesi, data presunta del decesso. Sull'identità della vittima, tra l'altro, si attendono ancora i risultati degli esami del Dna.

Resta l'ipotesi che si tratti del corpo di Alessandra Ollari, ma non è l'unica

L'ipotesi che si tratti del cadavere di Alessandra Ollari è solo una delle possibilità ma, nelle ultime ore, è stata rilanciata dai media nazionali, che hanno ripercorso la vicenda della scomparsa della 53enne di Parma, che viveva in via Marzabotto, a tre chilometri in linea d'aria dal luogo in cui è avvenuto il ritrovamento del cadavere. Nel mese di ottobre del 2023 la Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio, abbandonando la precedente ipotesi dell'allontanamento volontario. Anche la temporalità potrebbe far pensare a questa ipotesi. La donna, infatti, è scomparsa a fine giugno. Non ci sono, in ogni caso, certezze perchè sono aperte anche altre ipotesi sull'identità della vittima.

Gli inquirenti sono al lavoro, in questi giorni, per cercare di identificare la vittima e per ricostruire le possibili dinamiche legate all'abbandono del cadavere in quella zona, a pochi passi dalle abitazioni. In assenza di certezze sull'identità della vittima è molto complesso fare ricostruzioni complete sulla vicenda.