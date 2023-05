Entrano in gioielleria e rubano un orologio da 3 mila euro: denunciate due rumene

Sono entrate all'interno di una gioielleria di via Repubblica, in pieno centro a Parma, ed hanno rubato un orologio dal valore di 3 mila euro. L'episodio è avvenuto nel settembre del 2022. I carabinieri sono riusciti ad identificare le due donne, entrambe rumene: uno di loro era su una carrozzina. Per loro è scattata una denuncia per furto aggravato.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, invece nel mese di settembre 2022 hanno raccolto la denuncia del titolare di una gioielleria sito in Strada Repubblica, il quale era stato derubato da due donne accedute nell’attività, fra cui una in carrozzina, di un orologio del valore di circa 3 mila euro. In particolare, mentre una distraeva il commesso provando alcuni articoli e chiedendo delucidazioni su altri pezzi, l’altra riusciva ad impossessarsi dell’orologio presente in un espositore vicino. Le due poi si sono allontanate congiuntamente senza acquisti, ed il negoziante si è accorto del furto

solo dopo alcuni minuti, dando l’allarme alle forze dell’ordine, ma non si è più avuto tracce delle ladre.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, grazie alla conoscenza dei soggetti dediti a questi tipi di attività, monitorando i controlli del territorio di queste persone dedite ai reati contro il patrimonio con questo modus operandi, sono riusciti a risalire all’identità delle due donne, di origini rumene e senza fissa dimora in Italia, fra l’altro riconosciute dal gioielliere, denunciandole alla competente Autorità Giudiziaria.