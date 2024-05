Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi, la situazione a Parma

In tributo alla scomparsa di Etan Patz, il 25 maggio è stato dedicato alla Giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Polizia di Stato ha partecipa anche quest’anno a una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha messo a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo ed un segnalibro, realizzati in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza cibernetica, distribuiti dalle Questure nelle scuole e nell’ambito di eventi pubblici. Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico: "Fortunatamente questo tipo di allarme nel parmense non è particolarmente attivo. Noi quest’anno abbiamo avuto 26 allontanamenti di minori, soprattutto minori che già non erano accompagnati o che erano stati affidati a dei centri e fortunatamente si erano allontanati per unirsi ad altri. Sono stati rintracciati in altre province e riportati indietro oppure riaffidati ad altri centri, quindi fortunatamente sotto questo profilo non abbiamo una problematica di minori scomparsi che non abbiamo più rintracciato. Tuttavia la problematica riguarda anche situazioni di disagio che il minore può vivere anche in ambito familiare. Ci sono dei stati dei casi in cui, ovviamente, abbiamo richiesto anche l’intervento del tribunale dei minori per un ricollocamento di questi minori". A proposito di giovani e giovanissimi, proprio la zona compresa fra Teatro Regio, Piazza della Pace e Piazza Ghiaia è una di quelle più colpite da azioni di intemperanze delle cosiddette baby gang, un tema delicato e complesso al quale la polizia continua a prestare grande attenzione. "Contrastare questo fenomeno di cattive educazione è importante - spiega il questore -. Spesso ci troviamo a svolgere una funzione di supplenze nei confronti delle famiglie o di altri enti che dovrebbero occuparsi specificamente e precipuamente della educazione dei minori, quindi ripeto: al netto di quelli che sono dei casi di cui in cui ci sono veri e propri reati, cerchiamo in questo caso di frenare questi fenomeni di cattive educazione".