Giovane 23enne ubriaca graffia un poliziotto durante un controllo: arrestata per resistenza

Serata movimentata quella di mercoledì 29 luglio nel quartiere Oltretorrente, nella zona della chiesa dell'Annunziata. Due ragazze parmigiane ubriache che si trovavano sedute sugli scalini della chiesa sono state fermate dai poliziotti delle Volanti verso le ore 22.30. Alcuni residenti, infatti, hanno segnalato al 113 la presenza di persone moleste proprio in quella zona. Gli agenti sono arrivati sul posto con una pattuglia ed hanno cercato di identificare le ragazze per sanzionarle per ubriachezza molesta.

A quel punto, secondo le prime informazioni, le due donne - una 23enne e una 22enne entrambe parmigiane - avrebbe offeso i poliziotti e si sarebbero opposte al loro accompagnamento in Questura. Sul posto è arrivata poi una secondo pattuglia. Un poliziotto ha denunciato di essere stato graffiato da una delle ragazze - la 23enne: ha riportato lesioni ad un braccio e tre giorni di prognosi. Per questo motivo la 23enne - già protagonista di un episodio di resistenza nei confronti di un carabiniere - è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stata sanzionata per ubriachezza molesta. L'amica 22enne è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il processo per direttissima alla 23enne è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma per tre volte a settimana in Questura.