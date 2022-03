Paura a Bedonia, ragazza azzannata al volto dal suo cane: grave al Maggiore

Paura nella mattinata di oggi, martedì 1° marzo, a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia. Una ragazza poco più che maggiorenne, è stata azzannata al volto dal suo cane mentre lo stava portando a fare una passeggiata.

La giovane, che è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e poi trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore con l'elicottero, partito in volo da Parma, ha riportato gravi ferite alla bocca e alla mandibola. La ragazza è stata sottoposta a cure mediche: le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Non è chiaro il motivo per cui il cane si sia scagliato contro la sua stessa padrona.

IN AGGIORNAMENTO