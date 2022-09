Giornata di follia, 50enne spacca i finestrini di alcune auto, poi minaccia i sanitari e devasta il pronto soccorso di Fidenza

Ha seminato il panico tra Fontevivo e Fidenza nella giornata di ieri, sabato 17 settembre, nelle ore tra il pomeriggio e la nottata. Giornata di follia per un 50ennw residente a Pontetaro, di origine straniera, che è andato in escandescenza, per cause in corso di approfondimento, dopo alcuni episodi avvenuti a Fontevivo.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara ma sembra che l'uomo, dopo aver spaccato alcuni finestrini delle auto parcheggiate nella zona di Fontevivo abbia diretto la sua rabbia contro le strutture del pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza, arrivando anche a minacciare ed aggredire i sanitari che si trovavano in quel momento all'interno dell'ospedale. L'uomo avrebbe lanciato dei mattoni contro le vetrate, provocando danni molto gravi nella zona dell'ingresso pedonale.

Secondo le prime informazioni l'uomo, dopo essere stato condotto in caserma dai carabinieri che si sono recati in pochi istanti sul posto dopo i danneggiamenti e le aggressioni, si sia scaraventato anche contro alcune strutture dell'edificio. Sembra che il 50enne sia poi stato riportato all'ospedale di Fidenza in tarda serata dopo essere stato sedato.