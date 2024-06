Girava in centro con la bici rubata, denunciato

Tradito dal Gps installata sulla bicicletta che risultava rubata, ricettazione l’accusa mossa a un 37enne georgiano dai Carabinieri della radiomobile di Reggio Emilia. Il segnale del Gps installato nella propria bicicletta che ignoti ladri gli avevano rubato un’ora prima lungo via Pisacane del comune di Parma ha localizzato la bicicletta in centro a Reggio Emilia e ha chiamato il 112 dei carabinieri del comando provinciale reggiano riferendo le coordinate della posizione della bicicletta. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che ha individuato la bicicletta e la persona che la conduceva ora finta nei guai. Per questi motivi con l'accusa di ricettazione i carabinieri della stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 37enne georgiano domiciliato in città.