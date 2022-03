Gira per Noceto a bordo di un'Audi per spacciare cocaina: denunciato pusher nigeriano

Girava per Noceto a bordo di un'Audi di grossa cilindrata per spacciare cocaina ai numerosi consumatori della zona. I carabinieri sono riusciti, dopo una fase di osservazione del veicolo e di verifica della targa, a bloccare il conducente poco dopo che aveva ceduto una dose di droga ad un cliente. Per il cittadino nigeriano residente a Parma è scattata una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi: l'auto, che transitava per le vie del paese e dopo alcune soste da pochi minuti, si rimetteva in strada verso Parma ha insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare alcuni controlli. Quando il passaggio dell'auto è stato registrato dalle telecamere a Noceto i carabinieri hanno deciso di seguirla. Il nigeriano ha avvicinato un cliente al quale ha ceduto mezzo grammo di cocaina in cambio di due banconote da 50 euro. I militari hanno bloccato entrambi: per il pusher è scattata una denuncia, per il consumatore (trovato con la droga in tasca) è scattata la segnalazione in Prefettura.