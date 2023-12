Giravano in centro ma avrebbero dovuto essere in carcere: la polizia arresta due pregiudicati

Avrebbero dovuto essere in carcere perchè su di loro pendevano ordini di carcerazione ma invece si trovavano in centro. I controlli della polizia, intensificati in occasione delle festività natalizie, hanno portato all'arresto di due uomini, un italiano e un albanese.

Nello specifico, personale della Squadra mobile ha eseguito nella mattinata di ieri un arresto a carico di un cittadino italiano pluripregiudicato, gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Parma per aver commesso in passato i reati di furto rapina e cessione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di modica sostanza di sostanza stupefacente per uso personale. Nella stessa mattina il personale della squadra mobile ha arrestato un cittadino albanese pluripregiudicato, gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Parma per i reati di rapina e tentata estorsione.

In vista delle imminenti festività natalizie, sono stati implementati i servizi di controllo del territorio, in modo da assicurare una capillare attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, innalzando gli standard di sicurezza. Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività in questione, il personale della Questura ha controllato in questo centro cittadino complessivamente 445 persone (di cui 127 extracomunitari) e 131 veicoli in transito. Nell’ambito dei controlli sono state eseguite diverse attività di polizia giudiziaria, che hanno portato all’arresto di due persone.