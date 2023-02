'Ndrangheta, boss muore a 83 anni nel carcere di Parma

Giuseppe Nirta, ex boss dell'Ndrangheta di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, è morto all'interno del carcere di via Burla a Parma, dove era detenuto dal 2016, all'interno della sezione di alta sicurezza. Aveva 83 anni ed era stato arrestato nel 2008 a Locri. Secondo le prime informazioni l'uomo, ormai anziano e condannato all'ergastolo, era stato ricoverato la settimana scorsa per alcuni problemi cardiaci.