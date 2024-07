Giustino, annegato a 19 anni nel fiume Enza

E' stato trovato a pochi passi dal ponte che collega San Polo d'Enza alla provincia di Parma il corpo senza vita di Giustino Danilo Colella, il ragazzo di 19 anni annegato nel fiume Enza. Dopo 24 ore di ricerche il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Traversetolo, oltre a i carabinieri, la Protezione Civile di Reggio “Gruppo Città del Tricolore” e la Croce Rossa di Canossa.

Giustino Danilo Colella, residente a Reggio Emilia, sarebbe rimasto incastrato proprio in quella “buca” di 4-5 metri di profondità che ha reso difficoltose le ricerche e al momento sono in corso le operazioni per il recupero del corpo. Il 19enne aveva frequentato l'Istituto professionale Simonini e lavorava all'interno dell'azienda termoidraulica Pellicciari di Reggio Emilia.