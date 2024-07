Trovato sulla sponda parmense dell'Enza il corpo del 19enne annegato

E' stato ritrovato dai vigili del fuoco, verso le ore 14 di lunedì 1° luglio, il corpo senza vita del ragazzo di 19 anni, Giustino Danilo Colella, disperso nel fiume Enza nella zona di San Polo d'Enza. Il cadavere del ragazzo è in corso di recupero. Il giovane si sarebbe tuffato nel fiume Enza nella mattinata di domenica 30 giugno. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata e la serata di ieri. Da Parma sono partiti tre vigili del fuoco della squadra sommozzatori, oltre ad una squadra da Langhirano. Giustino, nato in Ucraina e cresciuto a Reggio Emilia. lavorava come idraulico

Sulle due sponde sono state effettuate perlustrazioni da parte delle unità fluviali dei Comandi dei vigili del fuoco di Parma e Reggio Emilia, supportate da squadre di volontari di protezione civile. Per tutto il pomeriggio sono andate invece avanti ricerche in superficie e sott’acqua tramite Sommozzatori arrivati dal Comando di Firenze. Effettuati anche diversi sorvoli con elicottero VF e del 118. Nel punto ove si ipotizza la caduta del ragazzo è presente un rullo idraulico alimentato da una corrente molto sostenuta che ha reso difficoltose le ricerche in profondità.