Il sindaco di Sorbolo: "Giustino incastrato in una buca di 5 metri"

Il corpo di Giustino Danilo Colella, il giovane 19enne annegato nell'Enza, è stato trovato alle ore 14 di lunedì 1° luglio sulla sponda parmense del fiume. Il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari ha commentato il ritrovamento su Facebook.

"È stato ritrovato il corpo privo di vita del ragazzo inghiottito dalle acque dal torrente Enza. Giustino sarebbe rimasto incastrato proprio in quella “buca” di 4-5 metri di profondità che ha reso difficoltose le ricerche e al momento sono in corso le operazioni per il recupero del corpo.

Una notizia straziante che ci lascia senza parole e che ancora una volta ci deve far riflettere sulla pericolosità dei nostri fiumi e dei nostri torrenti.

Le istituzioni hanno per prime il compito di ricordare quanto sia inopportuno cedere alla tentazione di tuffarsi nei corsi d’acqua, ancor più perché previsto il divieto di balneazione.

Dopo i tre ragazzi di Udine, il ragazzino di 16 anni morto annegato nel fiume Adda,

il giovanissimo senegalese inghiottito dalle acque del Po, oggi piangiamo Giustino.

Rimanere intrappolati tra i mulinelli, tra le correnti e nelle grotte sottostanti, sono esattamente queste le insidie a cui non si pensa mai.

Per favore, seppur a volte sia forte, non cediamo alla tentazione di tuffarci senza aver compreso gli elevati rischi che si possono correre in queste circostanze.