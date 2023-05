Gli Agenti di Comunità arrivano anche in Oltretorrente

Agenti di Comunità in Oltretorrente. Nell’ambito delle iniziative connesse al Progetto Legalità e Coesione, messo in campo dall’Amministrazione Comunale, per migliorare la sicurezza reale e percepita in città, sono stati attivati anche nel quartiere Oltretorrente. Il progetto, approntato dal Comando di Polizia Locale, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione. V ede impegnati sul campo gli agenti di Polizia Locale che si muoveranno all’interno del Quartiere per garantire maggiore sicurezza, attraverso azioni di controllo e di verifica puntuali e quotidiane in stretto collegamento con le altre forze dell’ordine ed anche con chi il quartiere lo vive: cittadini e commercianti.

A presentarlo, in mattinata, partendo da Piazzale Picelli sono stati il Sindaco Michele Guerra che con l'Assessore alla Legalità con delega alla Sicurezza Francesco De Vanna, il Comandante della Polizia Locale Enrico Usai, il delegato alla Sicurezza del Comune di Parma Daniele Stefanì, insieme al Commissario Capo Fabio Bergamaschi, ad alcuni agenti impegnati nel servizio e alle Consigliere Comunali Gabriella Corsaro e Saba Giovannacci, dopo la presentazione alla stampa dell'iniziativa, ha attraversato il quartiere per incontrare i residenti e gli operatori commerciali.

"Abbiamo visto che in San Leonardo la cittadinanza ha apprezzato molto la presenza degli agenti di comunità. Arriva anche in Oltretorrente questo servizio strettamente connesso alle forze dell'ordine. Vedere agenti muoversi ogni giorno in quartiere, poterli contattare direttamente conferma un impegno verso una città sempre più vicina alle persone" ha detto il Sindaco.

Abbiamo promesso agenti di comunità in San Leonardo, Oltretorrente e al Pablo. Stiamo procedendo spediti in un percorso fortemente richiesto dai cittadini che vuole creare risposte concrete verso la garanzia di una sicurezza di prossimità. Saranno sei gli agenti interamente dedicati al quartiere Oltretorrente" ha sottolineato l'Assessore De Vanna "con una previsione di integrazione del Corpo di Polizia Locale di ulteriori 30 nuovi agenti entro l'anno. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un modello di controllo del territorio urbano integrato, vocato non solo alla repressione, ma in grado anche di realizzare maggior benessere e vivibilità nei quartieri più fragili della città grazie ad uno stretto rapporto di condivisione con i residenti e rispondendo ad esigenze specifiche, appunto, dei singoli quartieri" .

Il Comandante Enrico Usai ha spiegato: "Si tratta di un servizio volto a leggere le criticità del territorio e ad intercettare le istanze della comunità residenti, non solo e strettamente, nell'ambito della sicurezza, ma anche con l'obiettivo di assicurare percezione di una presenza costante e, in caso di necessità, pronta ad interventi integrati alle forze dell'ordine". L’Agente di Comunità è una figura di prossimità a beneficio della comunità, che, oltre al controllo costante e continuo del territorio, raccoglie segnalazioni e problematiche legate al quartiere, intervenendo in tempi rapidi. L’attivazione degli Agenti di Comunità nel Quartiere Oltretorrente segue la positiva esperienza messa in campo con l’attivazione dell’Agente di Comunità nel Quartiere San Leonardo e costituisce un ulteriore tassello per implementare il tema della sicurezza in città, accanto al potenziamento del sistema di videosorveglianza. Gli Agenti di Comunità saranno presenti sul territorio da lunedì al sabato dalle 7 alle 19. L’istituzione dell’Agente di Comunità rientra nelle linee Programmatiche 2022-2027 dell’Amministrazione, nell’ambito dell’obiettivo «Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile», per contrastare episodi di microcriminalità, degrado e situazioni di pericolosità.

La mission del progetto è quella di migliorare gli standard di sicurezza nei quartieri, creando un forte radicamento a livello territoriale, con personale specificamente dedicato e motivato. Gli Agenti di Comunità si occupano dei problemi legati al territorio garantendo una presenza continuativa. Inoltre sono dotati di un numero di telefono per rispondere, nelle ore di servizio, alle richieste dei cittadini, rif: tel 0521-218018. Si spostano nel quartiere in bicicletta o a piedi e garantiscono la presenza all’entrata e uscita delle scuole del quartiere, per rendere familiare anche ai bambini la figura dell’Agente di Comunità. Tengono i contatti con i referenti dei gruppi di vicinato CDV (Gruppi di Controllo di Vicinato) presenti sul territorio e perlustrano il Quartiere tenendolo sotto controllo.