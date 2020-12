Gli avvocati di Pesci denunciano la psichiatra che ha eseguito la perizia sulla ragazza

Colpo di scena al processo che vede imputato l'imprenditore parmigiano Federico Pesci, accusato dello stupro di una giovane donna che secondo l'accusa, sarebbe avvenuto all'interno dell'attico dell'uomo in via XXIV Maggio a Parma. I legali della difesa hanno presentato denuncia contro la psichiatra Giuseppina Paulillo, perito incaricato dal Tribunale di Parma che ha effettuato la perizia psichiatrica sulla ragazza. La denuncia è stata presentata dagli avvocati Fabio Anselmo e Mario L'Insalata durante l'udienza di ieri, venerdì 4 dicembre per falsa perizia e falsa testimonianza. L'imputato ha parlato dicendo che le udienze ravvicinate creano difficoltà ai suoi avvocati per il reperimento dei verbali di udienza dalla cancelleria.