Gli chiedono una sigaretta, poi lo prendono a schiaffi e gli strappano la collana: 19enne fermato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato per rapina un marocchino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti specifici di polizia. I fatti risalgono a giovedì, 6 luglio, quando i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno raccolto una denuncia nei confronti di ignoti, sporta da un ventenne di Parma. Mentre passeggiava in Parma Strada Garibaldi, in orario notturno, nei pressi del Teatro Regio è stato avvicinato da due uomini di giovane età di origine nord africana, che si sono avvicinati con il pretesto di una sigaretta. Prima lo hanno bloccato e poi, dopo averlo colpito con uno schiaffo al volto, gli hanno strappato la collana in oro che aveva al collo fuggendo via. I carabinieri della Stazione immediatamente hanno diramato una nota di ricerca dei due autori del reato, prodigandosi nell’attività investigativa per identificarli. Sulla base della descrizione ricevuta e conoscendo i soggetti dediti a tale tipo di crimini, sia la persona offesa che alcuni testimoni che hanno assistito all’intera scena, sono stati sottoposti alla visione di un fascicolo fotografico, appositamente preparato. Vittima e testimoni hanno riconosciuto senza ombra di dubbio un 19enne marocchino già denunciato per reati analoghi, conseguentemente denunciato all’autorità giudiziaria poiché ritenuto l’autore della rapina commessa in concorso con altro soggetto, tuttora in corso di identificazione.