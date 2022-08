La grandine si abbatte sulla Val Taro e la Val Ceno: tetti divelti e danni a Bardi, Varsi, Bedonia e Compiano

Alla fine il maltempo è arrivato. Pioggia e forti grandinate in Appennino. Stanotte e stamattina, giovedì 18 agosto, grandinate di forte intensità si sono abbattute proprio sull'Appennino parmense.

A Bardi (VIDEO) un fiume di acqua e grandine ha attraversato le strade del centro alle ore 7.30. Forte grandine anche a Bedonia, Compiano e Bore. Violenta grandinata anche a Varsi. A Parma i vigili del fuoco sono invece intervenuti per mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti in strada Beneceto. Pioggia anche in autostrada, lungo l'Autocisa.

Stamattina una forte perturbazione ha infatti colpito le alte Val Taro e Val Ceno con danni diffusi ad autoveicoli, tetti e lucernari, oltre a piante e rami caduti al suolo. A Bedonia, in particolare, sono entrati in azione gli spartineve (VIDEO) per rimuovere circa 20 centimetri di grandine dalle strade.

Numerose frazioni sono rimaste disalimentate dalla corrente elettrica. A Compiano un albero è crollato su una casa, a Tornolo è saltata anche la corrente elettrica. Danni anche a Varsi e ad Albareto, dove la grandine ha divelto il tetto di un’azienda agricola in località Codogno. A Bore danneggiata la copertura dell’ex colonia Leoni, ora adibita ad asilo/biblioteca.