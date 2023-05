Gravi carenze igienico sanitarie: i Nas di Parma sequestrano 7 quintali di cibo in un bar

I Nas di Parma hanno sequestrato 7 quintali di cibo all'interno di un bar della Bassa reggiana per gravi carenze igienico sanitarie. I prodotti posti sotto sequestro - da forno, carnei, ittici, caseari, salumi, lattiero caseari, ortaggi, conserve e preparazioni gastronomiche - erano destinati alle preparazioni per la successiva somministrazione. Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ausl ha emesso un provvedimento di sospensione immediata del'esercizio commerciale fino alla rimozione delle carenze riscontrate. Il titolate è stato sanzionato per 3 mila euro.