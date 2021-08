Green pass obbligatorio: a Ferragosto i carabinieri multano 2 locali e 8 clienti

Si trovavano all'interno del locale ma non avevano il Green pass. Otto clienti di due esercizi commerciali di Parma sono stati identificati dai carabinieri e multati per il mancato rispetto delle normative anticontagio contenute nell'ultimo decreto del Governo. Sono stati sanzionati anche i gestori dei due locali per il mancato controllo.

Nel corso del week-end i carabinieri del comando di Parma, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno effettuato numerosi controlli. Vigilati in particolare i parchi cittadini, le stazioni ferroviarie, le piazze e i principali luoghi adibiti per pic-nic e gite, anche con le unità cinofile.

Complessivamente, sono state controllate circa 350 persone e fermati 160 veicoli, effettuati numerosi controlli con etilometro, elevate 16 contravvenzioni al Codice della strada.

A Parma un cittadino nigeriano di 31 anni è stato denunciato poichè colto in flagranza mentre cedeva delle dosi di cocaina a dei giovani consumatori in centro. Due cittadini extracomunitari, di nazionalità marocchina e tunisina, sono stati identificati e denunciati: erano presenti sul territorio nazionale nonostante entrambi fossero gravati da un Ordine del Questore di lasciare il suolo italiano.

Un italiano di 29 anni, durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish: il giovane si è anche rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici: per lui è scattata una denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti. A Salsomaggiore, i carabinieri hanno denunciato quattro persone, sorprese alla guida sotto l’influenza dell’alcool: è scattato anche il ritiro della patente.

I carabinieri di Sala Baganza invece, durante i controlli, hanno rintracciato due minorenni, che si erano allontanati da alcuni giorni dai rispettivi domicili e la cui scomparsa era stata segnalata dai genitori. A Borgo Val di Taro i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna un 17enne colto in flagrante mentre cedeva delle dosi di eroina ad un coetaneo.