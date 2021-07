Green pass obbligatorio per bar, ristoranti al chiuso e palestre

In palestra solo se muniti di Green pass, a partire dal prossimo 5 agosto. Senza 'passaporto vaccinale' si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. E' questa una delle decisioni assunte dalla cabina di regia col premier Mario Draghi, e licenziata dal Consiglio dei ministri.

Trasporti

L'uso del Green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici - bus e metro - non sarà nel dl anti-Covid "ma dovrà essere affrontato a stretto giro". Questa la premessa che è stata fatta nel corso della cabina di regia che, prima del Consiglio dei ministri, ha delineato il quadro delle misure. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola. Le norme, spiegano fonti di Governo, dovrebbero entrare in vigore dal 5 agosto, dando così il tempo agli operatori di adeguarsi alle nuove misure anti-Covid.

Parametri per i colori delle Regioni

Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. È quanto emerso al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare zona arancione e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia.