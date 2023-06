Grosso incendio alla Tecnopack di San Polo di Torrile. Nell'azienda che si occupa di fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori), il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 12:30, ci sono varie squadre di vigili del fuoco sul posto, impegnate a domare le fiamme, assieme ai tecnici Arpae per valutare la qualità dell'aria dopo i fumi diffusi dall'incendio e i carabinieri. Non risultano persone coinvolte, al momento,

In aggiornamento