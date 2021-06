Grosso incendio in un capannone a Bedonia: in fiamme un trattore e oltre 100 balloni di fieno

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 giugno all'interno di un capannone a Cà Marsocco, nel territorio del Comune di Bedonia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 3: le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivate, in pochi minuti, alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Borgotaro con quattro mezzi, oltre ai carabinieri. Le fiamme, che hanno avvolto la struttura, hanno provocato la distruzione di un trattore e di oltre 100 balloni di fieno. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono durate per tutta la notte e sono ancora in corso