Guardia di Finanza, in visita il Comandante Regionale dell'Emilia-Romagna, Ivano Maccani

Nella giornata del 22 febbraio, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita al Comando Provinciale di via Torelli. Accolto dal Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Fernando Capezzuto, il Comandante Regionale ha incontrato una rappresentanza di militari dei diversi Reparti della provincia, nonché della Sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Nell’occasione il Comandante Regionale ha consegnato ai finanzieri che si sono distinti in servizio i brevetti relativi alle ricompense di ordine morale concesse, esprimendo piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento delle quotidiane attività a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio. Successivamente, il Generale di Divisione Maccani ha preso parte ad un briefing istituzionale organizzato dal Comandante Provinciale, alla presenza di tutti i Comandanti dei Reparti dipendenti, nel corso del quale sono state approfondite le principali tematiche riguardanti le peculiarità socio-economiche del territorio, le attività in corso a tutela dell’economia legale e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità nonché le iniziative che saranno intraprese per il 2024, anno in cui ricorrerà il 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.