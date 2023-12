Guerra: "A gennaio, massimo febbraio, arriverà l'esercito"

Dovrebbe speriamo arrivare a inizio del nuovo anno, l'esercito a Parma in zona Stazione Ferroriavia. Lo ha riferito il sindaco Michele Guerra nel corso della seduta del consiglio comunale odierno. "Abbiamo chiesto, in accordo col Prefetto, che arrivi un una postazione che riguardi sia la zona della Stazione che quella parte di via Verdi. Questo credo sarà l’aiuto maggiore e auspichiamo davvero che sia imminente. Si era letto che sarebbe arrivato forse già entro la fine di quest’anno ma così non è stato. Ora dovrebbe essere davvero l’inizio 2024 il termine indicato. Allo stesso modo devo dire, mi pare, che all’interno del comitato si lavori con una sinergia molto positiva. Le forze dell’ordine in questo momento stanno portando a casa dei risultati positivi, e questo arriva anche al nostro orecchio da parte dei cittadini che hanno una maggiore visibilità di quelli che sono le azioni. Aspettiamo l'esito di questa richiesta che abbiamo fatto. L'esercito arriverà. Io vorrei sperare da gennaio, al massimo febbraio in maniera tale che quell’area possa essere presidiata".