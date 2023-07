Guerra e il D DAy: il 10 luglio alle 12 “IT-alert” testerà i cellulari di Parma

Insieme ad una chiamata Alert System il Sindaco Michele Guerra ha diffuso in serata un video messaggio per illustrare il test che arriverà sui cellulari parmigiani il prossimo lunedì 10 luglio alle 12. “IT-alert”, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale si interfaccerà con i telefoni collegati a celle di telefonia mobile dell'Emilia-Romagna che, a mezzogiorno di lunedì, suoneranno contemporaneamente e con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. "Con questo messaggio vogliamo darvi notizia del sistema di allerta nazionale che si chiama It-alert" ha detto il Sindaco Michele Guerra " a mezzogiorno di lunedì sui nostri cellulari avverrà una simulazione che produrrà un forte segnale sonoro e la visualizzazione di un messaggio che servirà ad avvisarci, naturalmente in forma simulata, di un'emergenza. Noi dovremo dare conferma di lettura del messaggio e dopodiché sapremo come funziona il sistema It-Alert che ci avviserà a livello nazionale nel momento in cui gravi emergenze dovessero verificarsi nel luogo in cui ci troviamo."La sperimentazione è l'anticipazione di un sistema, che, in maniera complementare alle consolidate allerte locali, rappresenterà un importante sistema di allarme pubblico nazionale. E' stato messo a punto dal Dipartimento nazionale di protezione civile e, dopo la fase di sperimentazione nelle varie regioni, costituirà un sistema per informare direttamente e tempestivamente ogni persona che si trovi in luoghi interessati da catastrofi o incidenti agganciandosi alle celle dei telefoni presenti nella zona.

