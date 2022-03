Guida con il tasso alcolemico oltre il limite: tre persone nei guai

I militari della Compagnia Carabinieri di Fidenza nel corso degli ultimi giorni hanno rafforzato i servizi di presidio del territorio, pattugliando le aree sensibili ed eseguendo posti di controllo mirati lungo le principali arterie stradali. Con personale in borghese e in uniforme, a bordo di vetture coi colori di istituto e auto civetta, hanno rinforzato il controllo nei pressi dei supermercati e dei centri commerciali, per prevenire i reati contro il patrimonio. Tre le persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico fuorilegge: un somalo di 38 anni residente a Piacenza, all’uscita da un locale di Soragna guidava con 1,3 grammi di alcol per litro di sangue; un cittadino di Salsomaggiore di 27 anni, all’uscita dallo stesso locale, guidava con un tasso di 1,7, che ha causato il sequestro con finalità di conquista della sua Audi; stessa sorte per una sudamericana di 48 anni, residente a Fontanellato, che ha rifiutato di sottoporsi al controllo ed è stata sanzionata, come previsto dalla legge, come se fosse stata colta alla guida con il tasso massimo previsto dal codice della strada.

Nell’ambito dello stesso controllo mirato, i carabinieri di Soragna hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale anche un cittadino di Fontevivo che non si è fermato all’alt ed è stato rincorso per le strade della bassa. Raggiunto e fermato, in totale sicurezza, ha spintonato e aggredito i militari, abili nel placcarlo senza conseguenze. Ha quindi rifiutato di farsi misurare l’alcolimia, ed è stato sanzionato con la sanzione massima e, in seguito di perquisizione di iniziativa, è stato trovato in possesso di qualche grammo di marijuana, per il possesso dei quali è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Sono stati segnalati alla Prefettura anche tre giovanissimi: un fidentino ventenne che aveva con sé una dose di hashish, un coetaneo di Sorbolo con ben 8 grammi di marijuana nascosti nelle parti intime e un minorenne, residente nel piacentino, che fumava hashish in Piazza della Repubblica a Fidenza. Militari in borghese, infine, allertati dalla sicurezza interna, hanno colto una extracomunitaria dell’85 nella flagranza del furto con destrezza del portafoglio di una anziana all’interno di un supermercato a Fidenza. Il portafogli rubato è stato recuperato e restituita alla vittima, che non si era nemmeno accorta del furto subito. La ragazza, con diversi precedenti specifici, è stata denunciata a piede libero alla Procura di Parma. Nel corso dell’intero servizio sono state controllate e identificate oltre 90 persone, nelle principali vie e parchi cittadini o a bordo di un totale di 40 auto.