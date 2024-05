Guida con la droga in auto: 44enne denunciato

Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri in Piazzale della Pace e nelle zone circostanti, compresa l’area attorno alla stazione ferroviaria, con particolare attenzione alla zona dell’ex scalo ferroviario. Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico disposti sono state identificate 53 persone e controllati oltre 35 mezzi. A seguito dei controlli sono stati denunciate due persone. Un 31enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, che controllato in via Kennedy, a ridosso del Parco Ducale è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno. L’uomo è stato pertanto invitato formalmente a regolarizzare la propria posizione.

Un 44enne italiano residente in provincia è stato sorpreso alla guida della sua autovettura, in uno stato di evidente alterazione psicofisica. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari urgenti. E' stato denunciato alla Procura di Parma: il 44enne ha anche consegnato ai militari una modica quantità di hashish. Per il conducente è scattato il ritiro immediato della patente di guida, il sequestro del veicolo e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nove giovani tra i 19 e i 27 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana per uso personale. Nel complesso sono stati sequestrati 17 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.