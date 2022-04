Guida in stato di ebrezza, droga e coltelli: al setaccio la zona di Fidenza, due denunce

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto dai carabinieri della compagnia di Fidenza. A partire dal tardo pomeriggio ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie del nucleo radiomobile e delle stazioni di Fidenza, Soragna, Polesine Zibello e

Roccabianca, supportate da personale del nucleo cinofili di Bologna hanno “setacciato” le zone centrali del comune di Fidenza, ma anche le zone periferiche con posti di controllo nelle principali arterie di accesso al Comune.

I militari hanno svolto mirati controlli nelle zone nevralgiche finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio, con specifico riferimento alle zone commerciali e ai quartieri densamente popolati quali “Luce” e “Villa Ferro”. Non sono mancati i controlli in

prossimità dei parchi, della stazione e nella zona dei “terragli”. Sono stati controllati complessivamente 36 veicoli e 55 persone. Sottoposti a controllo anche due esercizi pubblici.

Non sono mancate le sanzioni: un 55enne residente nella “bassa” parmense è stato denunciato procura della Repubblica di Parma per guida in stato d’ebbrezza. Durante il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,70. Immediato il ritiro della patente di guida. Un 60enne residente a Roccabianca è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello il cui porto è sempre vietato dalla legge. Infine 4 persone (3 uomini e 1 donna) sono stati segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati 15 grammi di hashish.