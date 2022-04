Fermato mentre guida con la patente falsa, era rientrato illegalmente in Italia: arrestato albanese

Stava guidando con una patente falsa, l'auto non avrebbe potuto essere in strada per la mancanza della revisione e oltretutto il era rientrato illegalmente in Italia per ben due volte, dopo le espulsioni. Il conducente dell'auto, un 33enne albanese, è stato fermato per un controllo stradale dalla polizia in via Savani ed arrestato. L'episodio si è svolto verso le due della notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile.

Gli agenti, impegnati in un posto di blocco, hanno fermato l'auto. Il conducente ha mostrato una patente albanese, che da un controllo sommario non risultava essere conforme agli standard originali.

Gli ulteriori accertamenti effettuati con luce ultravioletta, evidenziavano come il documento fosse palesemente falso. Inoltre dalla carta di circolazione si evinceva che il veicolo era sospeso dalla circolazione

per mancata revisione.

Sottoposto a fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica, il 33enne risultava gravato da due distinte espulsioni dal territorio nazionale, già eseguite. Il 33enne albanese, visto il reigresso illegale in Italia, è stato arrestato. Ora si trova nelle celle della Questura

in attesa del processo per direttissima. L'uomo è stato anche denunciato per il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative.