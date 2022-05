Guidava con la patente revocata da oltre 10 anni: 54enne denunciato a Neviano

Controlli dei carabinieri a Neviano degli Arduini e Traversetolo. I militari hanno setacciato il territorio ed hanno fermato oltre 60 persone e 40 veicoli: ci sono state alcune denunce e alcune segnalazioni amministrative.

La prima denuncia per detenzione ai fini di spaccio riguarda un 23enne tunisino, in Italia senza fissa dimora gravato da diversi precedenti di polizia. Fermato dai militari della sezione radiomobile per un controllo, a seguito di perquisizione personale sono stati trovati nascosti all’interno dello zaino oltre 50 grammi di hashish suddivisi in tre involucri e la somma di 250 euro riconducile all’attività di spaccio.

Le altre denunce riguardano il codice della strada. In particolare un 54enne che, fermato ad un posto di controllo a Neviano degli Arduini, stava guidando l'auto, sprovvisto della patente in quanto revocata da oltre 10 anni. L’uomo è stato denunciato, per reiterazione nella guida senza patente poichè revocata, e l’autovettura sequestrata. Verrà confiscata.

Un 46enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza: è stato fermato mentre guidava con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito. Due giovani sono stati sanzionati amministrative per possesso di sostanza stupefacente in quanto trovati complessivamente con oltre 3 grammi tra hashish e cocaina.