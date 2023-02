Guida con l'assicurazione scaduta: multa da 600 euro e fermo amministrativo dell'auto

È stato fermato dalla polizia stradale mentre stava guidando la sua auto con l'assicurazione scaduta.

Un parmigiano di 40 anni, individuato dalla polizia stradale nel primo pomeriggio di ieri lunedì 20 febbraio mentre percorreva la via Emilia tra Fidenza e Parma, non aveva effettuato il bonifico per il rinnovo dell'assicurazione e stava quindi guidando a bordo di un veicolo non assicurato.

Dopo il verbale da 600 euro gli agenti hanno posto il veicolo, una Wolkswagen Golf, sotto sequestro amministrativo.

