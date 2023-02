Senza patente e con l'auto piena di oggetti da scasso: 18enne bloccato in via San Leonardo

Fine settima di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, nei quartieri più periferici e nei parchi cittadini. Diverse le denunce all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni alla Prefettura per guida in stato d’ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli che ha portato anche all'identificazione di oltre 170 persone e a verifiche su una ottantina di auto ai posti di blocco. Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile.

I denunciati sono: un 46enne marocchino in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, trovato all’interno del Parco Ducale con oltre 10 grammi di hashish, un 18enne italiano con precedenti di polizia che, fermato ad un posto di controllo in Via San Leonardo è stato trovato con grimaldelli e chiavi alterate, inoltre è emerso che non ha mai conseguito la patente di guida. Sempre in Via San Leonardo è stato fermato, da una pattuglia a piedi, un 20enne italiano e, dal controllo è risultato a suo carico il divieto di ritorno nel Comune di Parma disposto dalla Questura, pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nei posti di controllo di controllo alla circolazione stradale individuati alcuni automobilisti che guidavano dopo aver bevuto un

pò troppo. Con l’utilizzo dell’etilometro è stato segnalato alla Prefettura un 38enne con un tasso alcolemico di poco superiore al consentito. Diversi giovani sorpresi, in Viale Toschi e Parco Ducale, con dello stupefacente. Per tutti segnalazione alla Prefettura.