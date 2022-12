Guida senza patente, non si ferma all'alt della polizia: la corsa finisce contro il muro di una casa

L’attività di controllo del territorio svolta dalle Volanti contempla anche l’effettuazione di posti di controllo, grazie ai quali, tra l’altro, nella sola giornata di ieri sono state identificate più di 250 persone e controllati più di 100 veicoli.

Ed è proprio in occasione di uno di questi posti di controllo che, stanotte, gli agenti hanno individuato un uomo senza patente, perché mai conseguita, alla guida di una autovettura. Le cose, più precisamente, sono andate così.

Alle ore 01.30 una pattuglia delle Volanti ha iniziato un posto di controllo in Via Emilio Lepido. All’01.40 circa una autovettura di colore nero, con a bordo tre persone (due uomini e una donna), non si è fermata all’alt dei poliziotti, aumentando l’andatura di marcia in direzione centro città.

Insospettiti da tale comportamento, gli agenti si sono immediatamente posti all’inseguimento dell’autovettura.

Resosene conto, il conducente della macchina – che viaggiava ad una andatura particolarmente elevata pur trovandosi nel centro cittadino – ha addirittura spento i fari nel tentativo di far perdere le proprie tracce, attraversando a forte velocità diverse intersezioni stradali incurante delle condizioni di scarsa visibilità dovute anche alla presenza di una fitta nebbia.

La pericolosità di tale comportamento è inevitabilmente emersa qualche istante dopo quando, giunta all’altezza di via 24 maggio e via Casa Bianca, l’autovettura si è andata a schiantare contro il muro di recinzione di un condominio.

Fortunatamente tutti e tre i ragazzi presenti all’interno dell’autovettura sono rimasti illesi, salvo un trauma contusivo riportato dalla ragazza a una gamba, giudicato guaribile dai sanitari in quattro giorni. Fatti gli accertamenti del caso, i tre ragazzi sono stati identificati per tre cittadini italiani, di cui due maggiorenni e una minorenne di 17 anni. Il conducente del veicolo, comunque, non è risultato essere positivo all’alcol-test.