Guida spericolata e a tutta velocità sulla strada da Medesano a Fornovo: multa e patente ritirata

Ha percorso a tutta velocità e con manovre azzardate la strada che da Medesano porta a Fornovo, con tanto di sorpassi in pieno centro nei due paesi e anche vicino ad una scuola, mettendo a rischio i pedoni e i bambini dell'istituto. Un giovane, che è stato identificato come proprietario dell'auto grazie alla targa, ha subito il ritiro della patente di guida, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Fornovo: un carabiniere fuori servizio ha assistito alla scena e si è segnato il numero di targa dell'auto. I colleghi hanno convocato il proprietario in Caserma: oltre alle multe per lui è scattato anche il ritiro della patente.