Ubriaca alla guida provoca un incidente: aveva un tasso di 3.5

Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada un’automobilista 55enne fermata dalla polizia locale Bassa Val Taro per guida in stato di ebbrezza. La conducente, infatti, si è messa al volante nonostante fosse in uno stato di forte alterazione alcolica. Nell'episodio, avvenuto lo scorso fine settimana, non sono stati coinvolti altri veicoli e la donna è rimasta illesa.

Come ricostruito dagli agenti, la donna, residente in provincia di Parma, stava conducendo la vettura, lungo la SP39 – Val Sporzana in direzione Fornovo quando, per ragioni in corso di accertamento, ha sbandato poco dopo una curva.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Servizio Intercomunale Bassa Val Taro per avviare gli accertamenti previsti, tra cui anche l’alcoltest in quanto durante le fasi di identificazione la donna presentava sintomi dovuti all’abuso di alcolici. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione della conducente, con un tasso alcolico di oltre 3,5 grammi per litro (il limite è 0,5). 3

In questo caso, la violazione definita dall’articolo 186 del Codice della strada è di carattere penale pertanto la Polizia Locale ha denunciato in stato di libertà la donna all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale; la patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.