Guidano ubriachi in via Mantova: denunciati tre giovani, uno aveva un tasso alcolemico di 1.95

Controlli dei carabinieri nella giornata di ieri. Tre automobilisti italiani e residenti a Parma, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. Nel corso dei controlli a Parma, lungo la Sp 62 R, all’esito delle verifiche con l’etilometro in uso alle pattuglie sono risultati con un tasso alcolemico rispettivamente di 1.95, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo; 0.98 con contestuale ritiro della patente di guida; 0.65, con contestuale ritiro della patente di guida.

Un 43enne italiano residente a S.Ilario D'Enza, gravato da specifici precedenti di polizia, è stato controllato all’esterno di una catena di ipermercati cittadini, è stato trovato con beni informatici rubati per un valore di circa 50 euro. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato, mentre la merce è stata recuperata. Un minore di 17 anni è stato controllato in pieno centro a Parma, venendo trovato con un coltello a serramanico, con lama di lunghezza di 9 centimetri, Nei suoi confronti è scattata la denuncia per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Infine un minore è stato segnalato alle competenti autorità amministrative, poiché trovato in possesso di 5 grammi di hashish destinati all’uso personale.