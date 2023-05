Alla guida ubriachi e drogati, controlli dei carabinieri tra Traversetolo e Langhirano: quattro denunce

Quattro denunce da parte dei carabinieri, che hanno effettuato alcuni controlli nella nottata appena trascorsa tra Traversetolo e Langhirano. In particolare un 25enne è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a controllo mentre era alla guida della propria autovettura, manifestava evidenti segni di ubriachezza e di uso di droga, e si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti etilometrici e tossicologici. Per questo motivo è stato denunciato.

Si ricorda che il rifiuto costituisce reato con una sanzione corrispondente a quella prevista nei casi di massima concentrazione di alcol nel corpo. Di

conseguenza il documento di guida è stato ritirato e lo stesso è stato anche segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, unitamente al passeggero a bordo dell’auto condotta dal 25enne, coetaneo e coinquilino, trovato in possesso di 5 grammi di hashish.

Un 30enne tunisino e un albanese di 36 anni sono stati denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano. I due, controllati mentre erano uno nella piazza di Traversetolo, l’altro a Langhirano, sono risultati irregolari sul territorio italiano. Un 28enne nigeriano di Parma è stato denunciato per il reato di inottemperanza dell'ordine di esibizione del permesso di soggiorno. Il giovane, sottoposto a

controllo, ometteva di esibire un documento attestante la propria identità.

I controlli hanno permesso anche di segnalare alla Prefettura di Parma, per uso personale di sostanze stupefacenti un italiano di 19 anni, che controllato quale passeggero di altra autovettura, è stato trovato in possesso di una dose di hashish destinata all’uso personale. Al giovane è stato ritirato

anche il documento di guida.