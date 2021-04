Guida ubriaco, 54enne fermato dai carabinieri: aveva oltre un tasso alcolemico di oltre 1

Nella mattinata di ieri 9 aprile i carabinieri di Salsomaggiore Terme, insieme alle unità cinofile del nucleo di Bologna, hanno effettuato alcuni controlli per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga nei comuni di Fornovo Taro, Collecchio e Varano de’ Melegari. Numerose anche le verifiche in parchi, stazioni e locali pubblici per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da virus Covid-19.

Sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali. In uno di questi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 54enne che era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,10 grammi/Litro. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebrezza: la sua patente è stata ritirata.

Un altro automobilista fermato è stato trovato in possesso, grazie al fiuto del cane, di oltre 5 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato per tentato furto un italiano 50enne che ha provato a rubare delle bottiglie di alcolici dal supermercato Famila ma è stato bloccato all'uscita.