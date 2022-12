Droga, conducenti ubriachi alla guida ed evasione dai domiciliari: controlli e denunce dei carabinieri di Fidenza

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nei giorni scorsi, hanno intensificato i controlli preventivi per contrastare il fenomeno degli atti predatori, statisticamente più presente nel periodo natalizio. Diverse pattuglie, in uniforme e in borghese, si sono alternate in turni serali, concentrandosi principalmente sui principali snodi stradali del territorio fidentino, sulle piazze e sui parchi cittadini.

I controlli, intensificati, hanno come prima cosa permesso di cogliere un cittadino extracomunitario in stato di evasione dagli arresti domiciliari. Per la seconda volta nel giro di poche settimane, il giovane, destinatario di custodia cautelare per presunte responsabilità per reati in materia di stupefacenti, non ha risposto al citofono al passaggio dei militari. Ottenuti i rinforzi con personale in borghese, i Carabinieri lo hanno cercato in centro, rintracciandolo all’uscita da un locale pubblico, traendolo in arresto.

Sono 4 le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti, perché colti nel possesso di modiche quantità di droga: un cinquantenne di Polesine Zibello (5 grammi di hashish), 2 magrebini trentenni, residenti a Fidenza, colti nell’atto di consumare uno spinello, e un venticinquenne di Busseto, di origini pakistane, che occultava 5 grammi di fumo in tasca.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di ritirare 2 patenti scadute e 1 carta circolazione, e di denunciare a piede libero per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche una persona residente a Fidenza, che guidava con ben 2,7 gr\l di alcol nel sangue. Entrambe le vetture sono state sequestrate.